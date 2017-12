'Emirates schort vluchten Tunesië op vanwege terreurdreiging'

Emirates heeft de vluchten tussen Tunis en Dubai opgeschort uit angst voor een aanslag. De luchtvaartmaatschappij zegt dat volgens informatie van Tunesische veiligheidsdiensten een aantal vrouwen met Tunesische paspoorten een terreurdaad willen begaan, meldt het Tunesische persbureau TAP.

Dat Emirates vanaf vandaag op last van de autoriteiten de vluchten van en naar Tunis zou opschorten, was gisteren al bekend. Het was toen echter niet duidelijk waarom de maatschappij uit Dubai dat deed.

Hoe lang de luchtvaartmaatschappij stopt met het vliegen op Tunis, is niet bekend. Ook over de aard van de terreurdreiging is nog veel onduidelijk.

Discriminatie

Ook zou Emirates vrijwel alle Tunesische vrouwen weigeren die naar of over de Verenigde Arabische Emiraten willen reizen, maar dat is niet bevestigd. Het reisverbod voor de vrouwen was voor de Tunesische premier aanleiding om de ambassadeur van de Verenigde Arabische Emiraten op het matje te roepen, meldt TAP.

Veel Tunesiërs vinden het reisverbod discriminatie. Tunesische vrouwen die in Dubai wonen zouden overigens van het vliegverbod uitgezonderd zijn.