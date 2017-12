Om 13.00 uur vanmiddag houdt de koning zijn vijfde kersttoespraak. De eerste toespraak die voor alle Nederlanders te volgen is stamt uit 1931. Dan spreekt koningin Wilhelmina, de overgrootmoeder van Willem-Alexander, voor het eerst haar kersttoespraak uit op de radio.

Voor zover bekend zet Wilhelmina in 1914 voor het eerst de kerstgroet aan haar volk op papier, voor 2,5 cent te koop in de boekhandel. In 1931 gebruikt ze dus het relatief nieuwe medium radio voor haar toespraak aan haar onderdanen in Nederland en de overzeese gebiedsdelen.

Dat is destijds niets minder dan een sensatie. Voor veel mensen is dit de allereerste keer dat ze de stem van de koningin horen. Omdat nog lang niet iedereen een radio heeft, wordt in kerken of concertzalen samen geluisterd. Ook de koningin blijkt onder de indruk van het medium.



"Mij op dit ogenblik door de radio met u allen verbonden te weten en daardoor zovele landgenoten te kunnen toespreken. Het is als scheidde ons geen afstand, als toefden wij in elkaars tegenwoordigheid."