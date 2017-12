Wat kun je vandaag verwachten?

• Het is het vijfde jaar dat koning Willem-Alexander zijn kersttoespraak houdt. De speech is vanaf 13.00 uur te volgen op NPO 1 en NPO Radio 1. Zijn toespraken lijken steeds zorgelijker te worden, schreef onze redacteur Koninklijk Huis Piet van Asseldonk deze week.

• De kerstdagen zijn voor veel priesters en predikanten drukke tijden. In tien jaar tijd is het aantal priesters teruggelopen met bijna 30 procent. Ook zijn er minder predikanten, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd bij onderzoekscentrum Kaski en de PKN. Later vandaag een reportage op onze site en in de journaals.

• En het is de eerste dag van de uitzending van de Top 2000. Met in de top-10 klassiekers als Bohemian Rhapsody van Queen, Hotel California van The Eagles en Stairway to Heaven van Led Zappelin. Dit is waarom de top-3 nog maximaal vijf jaar hetzelfde is.