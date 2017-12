In Berlijn is rond middernacht een auto het partijkantoor van de SPD binnengereden. De bestuurder kwam tot stilstand in de foyer van het Willy Brandt Haus.

Volgens Duitse media brak er na de crash brand uit in de auto, maar heeft het vuur weinig schade aangericht: alleen plastic onderdelen in het interieur van de auto zijn gesmolten. Het vuur werd geblust door de sprinkler-installatie in de foyer.

De bestuurder van de Peugeot heeft verklaard dat hij zelfmoord wilde plegen, meldt de Berlijnse politie. De 58-jarige man is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.