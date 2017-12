'Doodzieke Amir (10) overleden'

Het Dagblad van het Noorden meldt dat de 10-jarige Amir is overleden. Volgens de krant overleed hij op Kerstavond in aanwezigheid van zijn ouders, broertje en zus.

Amir was verstandelijk gehandicapt en leed aan een ongeneeslijke stofwisselingsziekte. In september werd hij uit huis geplaatst omdat zijn ouders hem in het azc Emmen, waar ze woonden, niet voldoende specialistische zorg konden bieden.

De ouders vochten het besluit aan bij de rechter, maar die steunde de kinderbescherming. De jongen mocht in oktober terug naar zijn ouders nadat zij een aangepaste woningen hadden gevonden. Wel bleef hij onder toezicht staan.

Fucosidose

Het Afghaanse gezin is al zes jaar in Nederland. Vorig jaar augustus besloot staatssecretaris Dijkhoff dat het gezin van Amir vanwege zijn ziekte in Nederland mocht blijven.

Amir leed aan de erfelijke stofwisselingsziekte fucosidose. Daarbij raken hersenen, nieren, lever en hart in toenemende mate beschadigd, waardoor het kind niet goed groeit, niet goed kan bewegen en zich verstandelijk niet goed ontwikkelt. Kinderen die daarmee geboren worden, worden meestal niet oud.