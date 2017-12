Serious Request brengt dit jaar 5 miljoen euro op

De jaarlijkse kerstactie van 3FM, Serious Request, heeft dit jaar bij het sluiten van het Glazen Huis in Apeldoorn 5,02 miljoen euro opgebracht. Dat bedrag kan nog hoger worden, omdat sommige inzamelingsacties nog doorlopen.

De opbrengst wordt dit jaar via het Rode Kruis besteed aan het opsporen van vermiste kinderen. Vorig jaar stond het Glazen Huis in Breda en ging de opbrengst naar het terugdringen van sterfte door longontsteking. De deejays haalden toen in het huis 8,7 miljoen op, een bedrag dat in de maanden erna nog groeide met een kleine 500.000 euro.

Het record stamt uit 2012, toen in Enschede voor het terugdringen van babysterfte 13,8 miljoen euro werd opgehaald.

Tijn, de held van 2016

Mensen kunnen dit jaar onder meer nog tot 30 december op de Grote Markt in Breda tegen betaling hun nagels laten lakken door familieleden en vrienden van Tijn, de 6-jarige jongen die vorig jaar de held van 3FM werd met zijn actie Heel Holland Lakt. De actie van het jongetje, dat op 7 juli overleed, leverde 2,5 miljoen euro voor Serious Request op.

Na afloop ging Jurre Bosman, de chef van NPO Radio, kort in op de groeiende kritiek op Serious Request, dat toe zou zijn aan vernieuwing, een andere formule of een aansprekend doel dichter bij huis. Zo'n ander doel sluit hij niet uit. "Maar daar zijn we nu nog niet mee bezig. We genieten eerst van de slotavond hier in Apeldoorn."

Meer dan 100 miljoen

De opbrengst loopt al een paar jaar terug. "Maar met alle Serious Request-acties is in de afgelopen veertien jaar toch iets meer dan 100 miljoen euro opgehaald voor uiteenlopende stille rampen in de wereld", zegt NPO 3FM.