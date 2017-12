Als je het koud hebt, doe je een trui aan of zet je de verwarming een paar graden hoger. Maar hoe bescherm je een olifant tegen de kou? Simpel: je verpakt hem in een gigantische gebreide deken. Dat is althans de tactiek van een opvangkamp voor olifanten in Myanmar.

Door een koufront vanuit China was het afgelopen week ongebruikelijk koud in Zuidoost-Aziƫ. Terwijl de temperatuur in december normaal tussen de 20 en 30 graden Celsius ligt, schommelde die in Myanmar rond de 8 graden.

Jonge weesolifanten in een opvangkamp in de regio Bago hebben daarom grote wollen dekens gekregen om warm te blijven. "Baby-olifanten worden normaal warm gehouden door hun moeder, maar bij deze wezen kan dat niet", schrijft de organisatieSave Elephant Foundation Myanmar.