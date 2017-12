Viertal dient klacht in na arrestatie door anti-terreurteam in Amsterdam

Vier jongens die afgelopen vrijdagavond door een zwaarbewapende politiemacht werden klemgereden en gearresteerd in Amsterdam, dienen een klacht in tegen de politie. De vier werden na een uur weer vrijgelaten omdat ze onschuldig waren.

Bij de arrestatie op het Marnixplein in het centrum van Amsterdam waren ook leden van het Rapid Response Team betrokken, ook wel bekend als het anti-terreurteam. De politie was uitgerukt na een melding dat iemand in de buurt was bedreigd met een vuurwapen.

Een van de vier zei later tegen de plaatselijke zender AT5 dat ze bang waren dat de politie zou schieten. Een van de vier leek tegen te stribbelen, maar hij zou zich niet makkelijk hebben kunnen overgeven omdat hij net was geopereerd. "Hoe meer hij dat wilde uitleggen, hoe meer er werd geschreeuwd en hoe meer geweld er werd gebruikt. Ik zag overal lasers op hem."

Grootste bos

De politie erkende gisteren al dat de vier onschuldig zijn en kondigde een "nazorgtraject" aan. Na de Kerst worden ze uitgenodigd voor een gesprek, zullen er excuses worden aangeboden en krijgen de vier de grootste bos bloemen die in Amsterdam te vinden is, zei een woordvoerder tegen AT5.