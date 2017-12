Koopzondag in meer gemeenten, ook Harderwijk is vlak voor Kerst om

De gemeenteraad hield de koopzondag lange tijd tegen. Tot vorige maand, toen een voorstel van de lokale PvdA met een nipte meerderheid werd aangenomen.

Doorslaggevend was de stem van raadslid Joop van der Veere, die in tegenstelling tot zijn partij Gemeentebelang vóór de koopzondag stemde. "De belangen van de gemeente worden nu pas echt behartigd", zegt hij. "Dat blijkt wel met zoveel volk in de stad."

Beladen onderwerp

Harderwijk is niet de enige gemeente in Nederland waar de koopzondag nog een beladen onderwerp is. Uit een overzicht van Openingstijden.nl blijkt dat in 58 gemeenten alle winkels vandaag gesloten waren. Het gaat vooral om plaatsen in de zogenoemde biblebelt, maar ook in bijvoorbeeld Ridderkerk en Sliedrecht is het winkeliers verboden hun deuren te openen.

Niet alle ondernemers houden zich aan dat verbod, bleek vandaag in Geldermalsen in Gelderland. Daar openden twee winkels tegen de regels in toch hun deuren.

Officieel begaan zij met die actie een economisch delict. Ze kunnen een boete van tot ruim 20.000 euro krijgen of zelfs een celstraf van een half jaar. "Dat is een flink risico", zegt een van de opstandige winkeliers tegen Omroep Gelderland. "Maar anders lopen we veel omzet mis. Dit is de belangrijkste zondag van het jaar."