Tientallen skiërs zitten uren vast in gondels in Franse Alpen

Niet ver van Grenoble in het zuidoosten van Frankrijk hebben vanmiddag tientallen skiërs uren vastgezeten in de gondels van een skilift. Door een technisch mankement was de lift vastgelopen.

Er werd een reddingsactie op touw gezet waaraan ook twee helikopters meededen. Die brachten hulpverleners naar de gondels om de getroffen wintersporters te helpen aan touwen naar de grond af te dalen. De gondels hingen een meter of tien boven de grond.

De cabines liepen vast op een berghelling bij Chamrousse in het departement Isère, waar de skilift met tientallen kleine cabines een hoogteverschil van zo'n 600 meter overbrugt.