Vacaturegolf in Turkije na massa-ontslagen: 110.000 banen te vergeven

Komend jaar moeten zo'n 110.000 vacatures in de Turkse ambtenarij worden vervuld. Na de massa-ontslagen van de afgelopen anderhalf jaar is er een groot gat in het personeelsbestand van de Turkse overheid ontstaan. Premier Yildirim zegt dat er zeker 20.000 leerkrachten bij moeten komen en dat er 36.000 vacatures komen voor medisch personeel.

Sinds de mislukte staatsgreep van juli vorig jaar zijn er zo'n 150.000 Turken uit hun functie gezet omdat ze lid zouden zijn van organisaties die volgens de autoriteiten een gevaar zijn voor de nationale veiligheid. In het bijzonder werknemers die zouden sympathiseren met de beweging van de geestelijke Fethullah Gülen waren doelwit van de massa-ontslagen.

Volgens de regering van president Erdogan is Gülen het brein achter de mislukte staatsgreep. Zelf zegt Gülen dat hij er geen rol in had en dat hij de couppoging zou hebben ontraden als de daders hem er wel bij hadden betrokken. De geestelijke woont in de VS, waar justitie niet ingaat op het verzoek van Turkije om hem uit te leveren.

Disproportioneel

Vandaag werd bekend dat 2756 mensen in overheidsdienst zijn ontslagen omdat ze banden zouden hebben met terreurorganisaties. Mensenrechtenorganisaties en enkele Europese landen noemen de massa-ontslagen al langer disproportioneel en verdenken Erdogan ervan dat hij de coup misbruikt om tegenstanders uit te schakelen.