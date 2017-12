Venezuela laat 36 politieke gevangenen vrij bij wijze van kerstgeste

Een van vrijgelaten gevangenen is voormalig burgemeester Alfredo Ramos. Hij liet tegenover lokale media weten dat hij blij is dat hij weer bij zijn familie kan zijn. Hij zei dat zijn opsluiting "onrechtvaardig" was en dat hij geen misdaad heeft begaan.

Kritiek op regime

President Maduro zegt dat alle gevangenen zijn berecht op basis van legitieme aanklachten. Ze zouden een coup hebben voorbereid of tot geweld hebben opgeroepen. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat tegenstanders van het socialistische regime van Maduro vaak zonder rechtvaardig proces worden vastgezet.

Maduro duldt geen kritiek op zijn beleid: hij heeft de oppositie aan banden gelegd in de aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar. Ook wees hij deze week twee diplomaten die zich te veel met de interne politiek van het land zouden bemoeien de deur.

Tegenstanders spreken van een dictatuur die de economie en democratie in het land heeft vernietigd. Bij gewelddadige protesten in 2014 en eerder dit jaar vielen 170 doden.