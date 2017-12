Voldoende steun voor kandidaatsstelling opponent Poetin

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny heeft de eerste horde genomen om mee te kunnen doen aan de Russische presidentsverkiezingen van maart volgend jaar. In het voorgeschreven aantal van twintig Russische steden kreeg Navalny 500 steunbetuigingen voor zijn nominatie. De volgende stap is het vergaren van een miljoen handtekeningen voor een plek op het stembiljet.

Toch is het zeer de vraag of Navalny uiteindelijk verkiesbaar wordt. De Russische kiesraad zei eerder dat hij niet mee mag doen wegens een veroordeling tot vijf jaar voorwaardelijk voor het verduisteren van een partij hout. Eerder werd Navalny ook veroordeeld tot twintig dagen cel vanwege het organiseren of aankondigen van politieke manifestaties, zonder dat hij daar toestemming voor had. Alleen als er een uitzondering wordt gemaakt of als zijn straf wordt kwijtgescholden, kan hij een gooi doen naar het presidentschap.

De 41-jarige oppositieleider noemt het proces tegen hem politiek gemotiveerd en vindt dat hij wel mee mag doen. Hij zegt dat de Russische regering bewust probeert zijn politieke ambities te dwarsbomen.

Verkiezingsboycot

Als de kiescommissie Navalny's kandidatuur toch goedkeurt, dan is de huidige Russische president Poetin zijn grootste tegenstander. "Er is geen grootschalige steun voor Poetin", zei Navalny, die zichzelf "de echte kandidaat" noemde. Hij dreigt ook met een boycot van de verkiezingen door zijn aanhangers, als hij niet mee mag doen.

Of dat iets uitmaakt is de vraag: volgens peilingen steunt 80 procent van de Russen Poetin, die meedoet als onafhankelijke kandidaat. De partij Verenigd Rusland heeft gisteren aangekondigd "alle mogelijke steun" te geven aan Poetin, die gaat voor een nieuwe termijn van zes jaar. Poetin was van 31 december 1999 tot 2008 president, daarna premier en sinds 2012 weer president.