Europees politicus van het jaar: Puigdemont, Macron of toch Timmermans?

Italië-correspondent Mustafa Marghadi denkt aan de stille, relatief onbekende minister van Binnenlandse Zaken Marco Minniti. Hoe hij het heeft gedaan weet niemand, maar hij zorgde er met slimme deals met Libië wel voor dat de migrantenstroom vanuit dat land redelijk is opgedroogd.

De geruchten zeggen dat Minniti daar veel geld voor heeft betaald, maar de Italianen houden van hem.

De Duitsers en Britten verzaken

De Europeaan van het jaar komt in ieder geval niet uit Duitsland. Correspondent Judith van de Hulsbeek zegt dat Angela Merkel, die veelvuldig tot machtigste politicus van de wereld is uitgeroepen, is veranderd in een onmachtige bondskanselier.

Merkel ziet dat Macron de Europese agenda zet, maar vooral dat ze voorlopig niet kan volgen, doordat de onderhandelingen over een nieuwe coalitie nog maar net zijn begonnen en nog maanden gaan duren.

En ook in Groot-Brittannië blinken de leiders dit jaar niet uit door leiderschap. Tim de Wit in Londen heeft het over het jaar van de miscalculatie. Verkiezingen die niet worden gewonnen, terwijl dat wel in de lijn der verwachting lag. Politieke tegenstanders die op hun beurt, zoals Boris Johnson, ook de ene blunder na de andere maken.

Uiteindelijk blijft Theresa May gewoon in het zadel. "Weak, but stable", zegt De Wit. Ook voor komend jaar.