Ambulancebroeder belaagd in Almelo; ontzet door politie

Een ambulancemedewerker is afgelopen nacht door jongeren belaagd tijdens zijn werk in Almelo. Hij moest door de politie worden ontzet, waarna hij pas kon assisteren bij het noodgeval waarvoor hij was opgeroepen.

De ambulance was onderweg naar de Prinsenstraat, in het centrum. Toen de auto kwam aanrijden, ging een groepje jongeren niet aan de kant.

De ambulance passeerde de groep met veel moeite en reed verder naar de plek waar medische hulp nodig was. Toen de ambulancebroeder daar uitstapte, trof hij de jongeren opnieuw en werd hij door één van hen direct tegen zijn auto geduwd.

De man pakte de hulpverlener bij zijn kleding en drukte hem tegen de rand van het portier van de ambulance. Ook werd hij uitgescholden.

Noodknop

De ambulancemedewerker drukte op zijn noodknop waarna agenten snel ter plekke waren. Zij waren al in de buurt om dezelfde reden als de ambulancebroeder: een persoon die gereanimeerd moest worden.

De agenten zorgden ervoor dat de broeder zijn werk kon doen. Het slachtoffer waarvoor de ambulance was uitgerukt, kon worden overgebracht naar het ziekenhuis. Daar bleek dat hij slechts onwel was geworden.

De ambulancemedewerker heeft aangifte gedaan van openlijke geweldpleging en mishandeling. Hij liep licht letsel op. Een 24-jarige man uit Almelo is aangehouden, schrijft RTV Oost. De politie is op zoek naar getuigen.