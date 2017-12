Wekdienst 24/12: laatste dag Serious Request en een zwart neushoorntje

Ander nieuws uit de nacht:

• Mediabedrijf Vice heeft in de VS schikkingen getroffen vanwege seksueel wangedrag richting vrouwelijke collega's, meldt The New York Times. Uit gesprekken met ruim twintig vrouwen bleek dat ze vaak werden betast, gekust, seksuele opmerkingen kregen of om seks werden gevraagd.

• In Diergaarde Blijdorp is een zwart neushoorntje geboren: het is pas de tweede keer dat de zeldzame diersoort zich voortplant in Nederland. De laatste keer dat er een zwart neushoorntje werd geboren in Nederland was in 1960, dat was ook in Blijdorp.

• In Tilburg is een dode vrouw gevonden op straat. Het lichaam lag in een steeg in de buurt van het centrum. De politie denkt dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Wat er is precies is gebeurd is niet bekend, de politie doet nog onderzoek.

• De top van de organisatie achter de Miss America-verkiezing is opgestapt na een rel rond denigrerende e-mails. Tientallen winnaressen van de verkiezing eisten het ontslag van een topman nadat er seksistische emails van hem waren uitgelekt.

En dan nog dit:

- Litouwen heeft de paus een kerststal op nanoformaat geschonken. De vijftien figuurtjes passen op een menselijke wimper omdat ze bij elkaar niet groter zijn dan 0,3 millimeter. Een team van dertig personen heeft drie maanden gewerkt om de beelden die met Kerst altijd op het kathedraalplein van Vilnius staan 10.000 keer te verkleinen.