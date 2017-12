Groningen staat stil bij 'groote Eelende' van 1717

"De Maand December bragte een groote Eelende", vatte Thomas van Seeratt de Kerstvloed van 1717 samen. Exact 300 jaar geleden, in de nacht van 24 op 25 december, braken in Noord-Nederland de dijken na een onverwacht zware winterstorm. Er kwamen naar schatting 2300 mensen om, vooral in Groningen.

Thomas van Seeratt had er al voor gewaarschuwd. Als 'commies-provinciaal' was hij sinds 1716 verantwoordelijk voor de dijken. Hij was bij zijn aantreden geschrokken over de "seer slegte en ellendige dijcken" in Groningen en was meteen begonnen met de zwakste schakels. Het bleek te laat.

Misschien vermoedde hij al dat het fout zou gaan toen hij eind december een kijkje nam bij de Noordzeedijk. "De Lugt begon soo wonderlijck te staan. Hoog, en over al met Draijingen", schreef hij later in een verslag. Ook viel het hem op dat het zo hard waaide dat er niet een, maar twee paarden voor de trekschuit gezet moesten worden.

"Van Seeratt was kapitein geweest voor de West-Indische Compagnie", vertelt historicus Albert Buursma, die meewerkte aan een boek over de Kerstvloed. "De rare luchten deden hem denken aan de cyclonen die hij in de Caraïben had gezien."