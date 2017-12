Zeldzame zwarte neushoorn geboren in Blijdorp

In Diergaarde Blijdorp is een zwart neushoorntje geboren. Het is pas de tweede keer dat de zeldzame diersoort zich voortplant in Nederland.

Moeder Naima beviel op zaterdagmiddag om 17.57 uur na een draagtijd van 15 maanden. Volgens de verzorgers kon het jong na een uurtje op eigen benen staan.

Een naam voor het jong is er nog niet, het geslacht is nog niet bekend. Omdat de twee nog hun rust nodig hebben, zijn ze voorlopig alleen via de webcam te volgen.