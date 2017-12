Serious Request haalt tot dusver ruim 3 miljoen euro op

De teller van de actie Serious Request van 3FM stond zaterdagavond op iets meer dan 3,4 miljoen euro. De dj's Domien Verschuuren, Angelique Houtveen en Sander Hoogendoorn trokken maandag in het Glazen Huis in Apeldoorn, om er tot morgenavond, Kerstavond, te blijven.

Met verzoeknummers en allerlei acties wordt geld ingezameld voor het Rode Kruis om families te herenigen die door oorlogsgeweld of natuurrampen uit elkaar zijn gedreven.

Vice-premier Hugo de Jonge laat de bloemetjesschoenen waarmee hij op het bordes en pagina 101 van Teletekst stond, veilen voor het goede doel. Het hoogste bod tot nu toe is 1311 euro. Voor twee vip-kaartjes voor een wedstrijd van AS Roma, inclusief een ontmoeting met international Kevin Strootman, is al 1700 euro geboden.

Een bruiloft in het Glazen Huis met trouwambtenaar Angela Groothuizen leverde 6100 euro op.