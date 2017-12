Grote vechtpartij met knuppels en steekwapens in azc Overloon

In Overloon in Noord-Brabant is een grote vechtpartij geweest in een asielzoekerscentrum. Naar schatting waren er 25 tot 30 jongere bewoners betrokken bij het gevecht. Een van hen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn zeven mensen gearresteerd.

De vechtpartij brak rond 20.00 uur uit in een van de gebouwen van het azc. "Bij het gevecht zijn knuppels en steekwapens gebruikt", zegt een woordvoerder van de politie Oost-Brabant. Agenten haalden de vechtende bewoners uit elkaar.

De persoon die naar het ziekenhuis is gebracht, is niet zwaargewond. Een aantal andere bewoners hield schrammen en blauwe plekken over aan het gevecht. Wat de aanleiding was voor de ruzie is nog niet bekend.

Schoten gehoord

Getuigen zeiden dat ze schoten hadden gehoord bij het azc, maar de politie spreekt dat tegen. "Er is niet geschoten", zegt de politiewoordvoerder. "Het is er inmiddels weer rustig. Onze collega's doen nog onderzoek."