Nabestaanden MH17 kunnen beelden Schiphol begin volgend jaar zien

Familieleden van slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 kunnen vanaf begin volgend jaar de laatste beelden terugkijken die op Schiphol zijn gemaakt van hun dierbaren. Piet Ploeg, voorzitter van de Stichting Vliegramp MH17, zegt dat nabestaanden vanaf medio januari in speciale sessies het beeldmateriaal mogen doorspitten.

Het gaat om beelden die op 17 juli 2014, kort voor het vertrek van vlucht MH17, zijn gemaakt op Schiphol. Na een hoop gesteggel werd afgelopen zomer bekendgemaakt dat de nabestaanden die beelden toch mogen zien. Het Openbaar Ministerie weigerde het materiaal drie jaar lang vrij te geven vanwege de privacywetgeving.

Na overleg is nu ook duidelijk wanneer de nabestaanden de beelden van de 34 camera's in de lounge en vertrekhal op Schiphol te zien krijgen. Begin volgend jaar kunnen zij het materiaal bekijken in een speciale ruimte in Zoetermeer. Ze krijgen daarvoor in eerste instantie drie uur de tijd.

'Lastig zoeken naar dierbaren'

Er zijn speciale systemen ontwikkeld om het bekijken van de beelden te vereenvoudigen. "Als je niet precies weet wanneer jouw dierbaren bij de gate of balie waren, is het best lastig zoeken", zegt Ploeg. "Maar met een beetje goede wil kun je in drie uur tijd een heel eind komen." Nabestaanden die langer de tijd nodig hebben, kunnen later terugkomen.

Ploeg zegt dat het voor familieleden bijzonder is om de allerlaatste beelden van hun dierbaren te kunnen bekijken. Dat het OM het materiaal toch vrijgeeft, is volgens hem onder meer te danken aan inspanningen van de toenmalige minister Blok van Veiligheid en Justitie. Nabestaanden kunnen de beelden mee naar huis krijgen. In verband met de privacyregels worden andere mensen die op de beelden staan dan onherkenbaar gemaakt.