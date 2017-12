Week in beeld: Serious Request, Spanje en SpaceX

Deze week begon Serious Request, de jaarlijkse inzamelingsactie van NPO 3FM. Dj's Domien Verschuuren, Angelique Houtveen en Sander Hoogendoorn zitten tot morgenavond opgesloten in het Glazen Huis, dat dit jaar in Apeldoorn staat. Ze halen geld op om verscheurde families in conflict- en rampgebieden weer samen te brengen.

In het zuiden van de Filipijnen kwamen veel mensen om door modderstromen en overstromingen. Het dodental is opgelopen tot meer dan 130. Vermoedelijk ligt het werkelijke aantal doden nog hoger.

Verder behaalden de separatistische partijen in Catalonië bij de regionale verkiezingen een meerderheid. En ontspoorde in de Amerikaanse staat Washington een trein op een viaduct over een snelweg.

Dat en meer in de week in beeld.