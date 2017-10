Waterproblemen Bergen op Zoom grotendeels opgelost

De meeste huizen en bedrijven in Bergen op Zoom zijn weer van water voorzien. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant meldt dat de breuken in de waterleidingen zijn gedicht. Wel kan de waterdruk in sommige huizen nog laag zijn.

Het grootste deel van Bergen op Zoom zat korte tijd zonder water doordat enkele waterleidingen waren gesprongen. Daardoor kwamen straten blank te staan, stopten fabrieken met produceren en zat een chemiebedrijf tijdelijk zonder koelwater.

De lekkage begon in de hoofdleiding in het noorden van Bergen op Zoom. Bij het dichten van het lek ontstonden door de verhoogde druk nieuwe breuken. Intussen zijn de breuken in de hoofdleiding gedicht.