Leegloop in Catalonië: ook AkzoNobel verplaatst juridische zetel

AkzoNobel heeft een van zijn vijf statutaire zetels in Spanje verplaatst van Catalonië naar Zaragoza, een stad in de aangrenzende provincie Aragón. Het verf- en chemieconcern is daarmee een van de ruim duizend bedrijven die de afgelopen weken op papier zijn verhuisd.

Volgens AkzoNobel heeft het vertrek niets te maken met de onzekerheid over onafhankelijkheid van Catalonië. Het besluit om de juridische entiteit te verplaatsen is deze maand genomen, "maar heeft geen enkel juridisch, arbeidsrechtelijk of fiscaal gevolg voor AkzoNobel in Spanje", schrijft het bedrijf in een reactie.

De verplaatsing zou volgens het bedrijf nodig zijn om klanten beter te kunnen bedienen. Spaanse media schrijven dat AkzoNobel in een brief aan klanten de onzekere situatie wel als reden noemt.

Leegloop

Het gaat alleen om verplaatsing van de juridische entiteit. De fabrieken en kantoren van AkzoNobel blijven in Catalonië. "Beide locaties in Spanje, in Barcelona en Zaragoza, blijven gewoon bestaan. AkzoNobel gaat niet weg van die locaties", bevestigt een woordvoerder.

In oktober hebben bijna 1400 bedrijven hun juridische entiteit verplaatst van Catalonië naar elders in Spanje. In die periode vestigden slechts 55 bedrijven zich in het gebied.

Door deze maatregel te nemen voorkomen de bedrijven dat ze bij een eventuele afscheiding van Catalonië in de problemen komen. Een bedrijf kan dan op papier in een regio gevestigd zijn die buiten de Europese Unie valt.

Verzwakking

"Veel Catalanen zien het vertrek van multinationals met lede ogen aan", zegt verslaggever Eva Wiessing. "Ook al blijven de kantoren en fabrieken staan, ze zien het als een verzwakking van de economie en een mogelijke eerste stap naar verdere maatregelen, mocht de onafhankelijkheid doorgaan. "

De Spaanse werkgeversorganisatie waarschuwde eerder dat er nog meer bedrijven vertrekken als de onzekerheid aanhoudt. "Het besluit van de meeste bedrijven die vertrekken is definitief", aldus de Catalaanse voorzitter Juan Rosell. "Bedrijven willen rustig werken en geen onzekerheid."