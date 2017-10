Geen plaats meer voor wielrenner Gerts bij BMC

Het contract van Floris Gerts bij wielerploeg BMC wordt niet verlengd.

Er is geen plaats meer voor de 25-jarige renner omdat BMC met een kleinere ploeg verder gaat. Het team voor volgend jaar is ingekrompen tot 24 renners, vijf minder dan dit seizoen.

Jim Ochowitz, algemeen manager van BMC: "Deze vermindering hangt samen met onze wedstrijdkalender en het feit dat in sommige races minder renners aan de start zullen staan."

In de grote rondes (Tour, Giro en Vuelta) mogen straks per ploeg bijvoorbeeld nog maar acht renners aan de start verschijnen in plaats van negen.

Gerts kwam in 2015 als stagiair bij de ploeg en verdiende daarna een contract. Vorig jaar won de Leidenaar de Volta Limburg Classic.