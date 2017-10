Verlinden niet in nationale selectie, maar toch naar EK kortebaan

Zwemmer Joeri Verlinden is door hoofdcoach Marcel Wouda toch opgenomen in de selectie voor de EK kortebaan, die half december in Kopenhagen worden gehouden.

Verlinden had op drie afstanden al wel voldaan aan de limiet, maar maakt geen deel meer uit van de nationale selectie, omdat hij volgens Wouda 'niet voldoet aan de prestatiecriteria'.

Volgens NOS-zwemverslaggever Edwin Cornelissen is het niet gek dat Verlinden is opgenomen in de selectie. "Hij heeft die limieten op eigen kracht gezwommen. Het had me verbaasd als Wouda hem thuis zou laten, want hij heeft laten zien dat hij thuishoort op een EK."