Van Dijk niet, Sneijder wel in voorselectie Oranje

Ook de naam van Robin van Persie (Fenerbahçe) staat niet op de lijst. De aanvaller is sinds zijn invalbeurt in het verloren EK-kwalificatieduel met Frankrijk (4-0) niet meer in actie gekomen vanwege een knieblessure.

Naast Van Persie behoren ook Timothy Fosu-Mensah, Klaas-Jan Huntelaar en de gestopte Arjen Robben niet tot de voorselectie. Deze spelers zaten de vorige keer wel bij de voorlopige groep.

Twee uitduels

Oranje speelt op donderdag 9 november het duel met de Schotten in Aberdeen (20.45 uur Nederlandse tijd). Vijf dagen later oefent de selectie van Advocaat, die dan wellicht voor het laatst als bondscoach op de bank van Oranje zit, in Boekarest tegen Roemenië.