Renault verlaat Formule E en richt zich volledig op Formule 1

Veel kritiek op Renault-motor van Red Bull Racing

Afgelopen jaar werd de Renault-motor in de bolide van Verstappen flink bekritiseerd. Drie keer viel de Limburger uit door problemen met zijn krachtbron.

Renault heeft inmiddels beterschap beloofd. "We gaan een megasprong maken, zowel qua betrouwbaarheid als qua snelheid", zei Cyril Abiteboul, teambaas van het F1-team van Renault. "Het doel is dat we dan net zo snel en net zo betrouwbaar zijn als Ferrari en Mercedes. We weten nu al zeker dat onze motoren volgend jaar betrouwbaar zijn."