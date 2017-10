Breschel na één seizoen terug bij Cannondale

Matti Breschel keert na een jaar weer terug bij Cannondale-Drapac, de Amerikaanse wielerploeg die komend jaar verdergaat onder de naam EF Education First. De 33-jarige Deen heeft een contract getekend voor één jaar.

Breschel verruilde Cannondale vorig jaar voor Astana, maar kon bij die ploeg nooit zijn draai vinden. "Ik wilde vorig jaar eigenlijk niet weggaan en was een beetje verdrietig", aldus de Deen. "Het is geweldig om terug te zijn en ik zie ernaar uit om Sep Vanmarcke in 2018 te gaan helpen."

Breschel, de nummer twee van het WK in 2010, en de nummer drie bij het WK van 2008, kwam eerder onder meer uit voor Rabobank (2011-2012) en Tinkoff-Saxo (2013-2015).

Nederlanders

De Nederlandse renners Dylan van Baarle (naar Sky), Tom-Jelte Slagter (Dimension Data) en Wouter Wippert (Roompot) zijn allemaal vertrokken bij Cannondale. Sebastian Langeveld, die een doorlopend contract heeft, blijft wel de ploeg.