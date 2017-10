Waterpoloërs AZC terug op traumaplek voor Champions League

Een duel dat nogal wat oude wonden openrijt. Zo mag je de rentree van AZC op het allerhoogste clubniveau in het waterpolo wel omschrijven. In de Champions League is Pro Recco uit Genua woensdagavond de eerste tegenstander.

Het duel tussen AZC en de Italiaanse topclub is vanuit historisch oogpunt gezien nogal beladen. Dat heeft alles te maken met de Europa Cup-finale van 1983 toen die beide ploegen ook tegenover elkaar stonden. Het werd een dubbele ontmoeting waar ze in Alphen nog met afgrijzen aan terugdenken.

Hoogtijdagen

In 1976 veroverde de mannenploeg van Oranje brons op de Olympische Spelen en in de nasleep van dat succes groeide ook AZC naar grote hoogte. Spelers als Ruud Misdorp (keeper), Jan Evert Veer en Ton Buunk vormden het geroutineerde hart van de Alphense ploeg in 1983.

In de halve finales van de Europa Cup zorgde AZC voor een daverende stunt door het, toen nog, West-Duitse Spandau uit te schakelen. In de finale was de Italiaanse kampioen Pro Recco de laatste horde op weg naar historisch succes.

Klein verschil

Omdat het eigen bad in Alphen niet voldeed aan de internationale normen week AZC uit naar Veenendaal voor de thuiswedstrijd. De Nederlandse kampioen dacht op voorhand kansen te hebben tegen de Italianen en dat bleek ook zo te zijn. AZC was thuis veel sterker, maar kwam toch niet verder dan een bescheiden overwinning: het werd 10-8.