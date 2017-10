'Thuis tegen Swift... beter kan niet voor Feyenoord'

Met zes nederlagen in de laatste negen officiƫle wedstrijden is uitschakeling in de KNVB-beker het laatste dat Feyenoord kan gebruiken. Het Amsterdamse AVV Swift, dat in de eerste ronde stuntte tegen bekerhouder Vitesse, is vanavond (20.45 uur) in De Kuip de tegenstander.

De ideale wedstrijd om zelfvertrouwen te winnen? "Daar lijkt het op", zegt NOS-commentator Arman Avsaroglu. "Het is ook een ideale wedstrijd om de spelers met pijntjes te sparen. Van Bronckhorst zou flink kunnen gaan rouleren. Als ze in Amsterdam hadden gespeeld, had het nog zwaar kunnen zijn, maar thuis tegen Swift... beter kan eigenlijk niet."