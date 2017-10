VS laat voorzichtig weer vluchtelingen toe

Voor het eerst in vier maanden gaan de Verenigde Staten weer vluchtelingen toelaten. De screening is aangescherpt en voor vluchtelingen uit elf 'gevaarlijke' landen gelden nog strengere criteria. Per geval wordt beoordeeld of er sprake is van een veiligheidsrisico.

Om welke landen het gaat, heeft het Witte Huis nog niet bekendgemaakt, maar volgens het persbureau Reuters betreft het Egypte, Irak, Iran, Jemen, Libië, Mali, Noord-Korea, Somalië, Sudan, Syrië en Zuid-Sudan. Voor vluchtelingen uit die elf landen golden eerder ook al extra screeningseisen.

Getouwtrek

Gisteren liep een periode van 120 dagen af waarin de VS vrijwel geen vluchtelingen toeliet. President Trump kondigde die vluchtelingenstop aanvankelijk al direct na zijn inauguratie in januari af, maar door rechterlijke uitspraken werd de maatregel uiteindelijk pas eind juni van kracht.

Tegelijk met de vluchtelingenstop beperkte Trump de inreismogelijkheden voor reizigers uit een aantal overwegend islamitische landen. Ook die maatregel leidde tot veel juridisch getrouwtrek, maar na aanpassingen lijkt het erop dat die restricties voorlopig standhouden.

Trump wil de gezinshereniging van vluchtelingen voorlopig niet hervatten. Naaste familieleden zijn pas weer welkom als ook de screening van die groepen is verbeterd, aldus het Witte Huis.