Cuba: beschuldigingen over geluidsaanvallen zijn science fiction

De beschuldigingen van de Verenigde Staten aan het adres van Cuba over geluidsaanvallen op medewerkers van de Amerikaanse ambassade zijn onzin. Dat zeggen onderzoekers van de Cubaanse regering tegen persbureau Reuters.

Verhalen over mysterieuze onhoorbare geluidsgolven zijn volgens de onderzoekers "science fiction". Meer dan twintig Amerikaanse ambassademedewerkers op Cuba en hun familieleden klaagden de afgelopen maanden over gehoorverlies, hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid.

De Amerikaanse regering zegt dat het land gerichte, fysieke aanvallen heeft uitgevoerd op diplomaten. In de huizen en de kantoren van de medewerkers zouden onhoorbare tonen rondzoemen. Amerika besloot eind vorige maand een groot deel van de ambassademedewerkers uit Cuba terug te roepen.

Op de Amerikaanse ambassade worden voorlopig geen visumaanvragen meer in behandeling genomen en er geldt een negatief reisadvies voor Cuba.

Andere mensen

Volgens de Cubaanse autoriteiten is uit onderzoek gebleken dat er geen geluidswapens aanwezig zijn in het land. Als dat wel zo zou zijn, zouden andere mensen er volgens de onderzoekers ook last van moeten hebben.

De spanningen tussen Cuba en de Verenigde Staten lopen door de kwestie weer hoog op. Vorige week nog zei de Amerikaanse president Trump dat Havana verantwoordelijk is voor de akoestische aanvallen op 24 diplomaten. De onderzoekers noemen de beschuldigingen "niets meer dan een lastercampagne tegen Cuba".