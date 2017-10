Iraakse Koerden schorten uitslag referendum op

De regionale regering van Iraakse Koerden heeft besloten de uitslag van het omstreden referendum over onafhankelijkheid in de ijskast te zetten. In een verklaring zegt de regering dat ze zich geroepen voelt "om verantwoordelijk te handelen om verder geweld te voorkomen".

De Koerden hopen dat de Iraakse regering in Bagdad nu een einde zal maken aan het militaire offensief in Koerdistan en dat er een dialoog kan ontstaan. De Iraakse premier Abadi had geƫist dat de uitslag van het referendum zou worden geannuleerd, maar de Koerden spreken nu van "een bevriezing". Of Abadi daarmee genoegen neemt, is nog niet duidelijk.

92 procent

Een maand geleden konden de inwoners van de autonome Koerdische regio zich uitspreken over onafhankelijkheid. Volgens de kiescommissie stemde 92 procent voor, maar de uitslag werd met kracht verworpen door de regering in Bagdad en door de buurlanden Turkije en Iran. Ook de EU en de VS zijn tegen een Koerdische staat.

Het Iraakse regeringsleger begon kort na het referendum een offensief en nam de olierijke provincie Kirkuk helemaal in. De provincie ligt buiten de Koerdische autonome regio, maar werd in 2014 door Koerdische strijders veroverd op terreurgroep IS. Ook andere gebieden die door Koerdische strijders op IS werden veroverd, staan nu weer onder controle van Bagdad.

Ook Turkije en Iran hebben gedreigd met militair ingrijpen. Iraanse paramilitairen hielpen het Iraakse leger bij het offensief tegen de Koerden. De buurlanden dreigden ook de Koerden te isoleren van de buitenwereld. Tal van luchtvaartmaatschappijen staakten hun vluchten naar de Koerdische steden Erbil en Suleimaniya.

Iraakse grondwet

In haar verklaring zegt de regionale Koerdische regering nu te streven naar een open dialoog met Bagdad op basis van de Iraakse grondwet. Dat lijkt erop te wijzen dat de Koerden zich erbij neerleggen dat onafhankelijkheid er voorlopig niet inzit.