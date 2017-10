Activist gooit met Russische vlaggetjes naar Trump

Het incident vond plaats toen Trump samen met de Republikeinse senator Mitch McConnell onderweg was naar een lunch met Republikeinse wetgevers.

Nadat hij de vlaggetjes had gegooid riep de activist "Trump is een verrader! Waarom praten jullie over belastingverlaging, terwijl het zou moeten gaan over verraad?" Hij werd direct na zijn daad overmeesterd en afgevoerd.

Jared Kushner

De man is lid van de actiegroep Americans Take Action. Vermoedelijk gaat het om dezelfde man die Jared Kushner, de schoonzoon van Trump, een Russische vlag in diens handen probeerde te duwen toen deze in juli voor de Senaatscommissie moest verschijnen in het onderzoek naar de vermoedelijke banden tussen het campagneteam van Trump en Rusland.

Verschillende commissies doen onderzoek naar de mogelijke Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Trump heeft de Amerikaanse mediaberichten daarover altijd afgedaan als 'fake news'. Ook Poetin ontkent de Russische betrokkenheid.