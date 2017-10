Oranjevrouwen ontsnappen in eerste WK-kwalificatiewedstrijd

De Nederlandse voetbalsters hebben hun eerste kwalificatiewedstrijd voor het WK van 2019 in Frankrijk gewonnen. Door een goal van Vivianne Miedema in de extra tijd werd Noorwegen met 1-0 verslagen.

Noorwegen was in de jaren negentig een topland, maar verloor op het laatste EK al zijn pouleduels (0-1 tegen Oranje) en is op de wereldranglijst afgezakt naar de veertiende plaats.

In Groningen lieten de Noorsen de bal aan de Europees kampioen, maar de nummer zeven van de wereld deed er voor rust weinig mee. Een schot van Miedema (goed gepakt door keepster Ingrid Hjelmseth) en een poging van Jackie Groenen (recht in de handen van Hjelmseth), dat was het wel.