Turkse journalist niet naar Amsterdam voor lezing in De Balie

De oud-hoofdredacteur van de Turkse krant Cumhuriyet komt niet naar De Balie in Amsterdam voor een lezing. Volgens het debatcentrum durft de journalist, Can Dündar, niet naar Nederland te reizen nu het Turkse Openbaar Ministerie de internationale politieorganisatie Interpol heeft verzocht een arrestatiebevel tegen hem uit te vaardigen.

Dündar verblijft op een onderduikadres in Duitsland. Volgens De Balie is niet duidelijk of Interpol gehoor geeft aan het verzoek van Turkije. "Het is te schandalig voor woorden dat Interpol geen duidelijkheid geeft", zegt directeur Yoeri Albrecht. "Het gevolg daarvan is dat Dündar nu niet meer door Europa durft te reizen."

De lezing gaat wel door, maar in een andere vorm. Een team van De Balie is naar Duitsland gegaan en heeft Dündar daar geïnterviewd. Het gesprek wordt op 1 november uitgezonden in het debatcentrum, waarna met Dündar geskypet kan worden.

Celstraf

Dündar was hoofdredacteur van Cumhuriyet, een van de weinige Turkse kranten die kritisch schrijven over het beleid van president Erdogan. In 2016 werd hij door een Turkse rechtbank veroordeeld tot een celstraf van zes jaar vanwege een publicatie in zijn krant over mogelijke samenwerking van Turkije met islamitische terroristen.

Dündar werd tijdens de rechtszaak tegen hem voor de deur van de rechtbank beschoten. Hij overleefde die aanval. Na de uitspraak verklaarde hij dat hij geen vertrouwen meer had in de Turkse rechtsstaat en vluchtte hij naar Duitsland.