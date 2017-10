Reizen met de trein volgend jaar ruim een procent duurder

Het reizen met de trein wordt volgend jaar duurder. Gemiddeld gaat het tarief met 1,22% omhoog, heeft NS bekendgemaakt.

De Nederlandse Spoorwegen mogen ieder jaar de prijzen corrigeren op basis van de inflatie. Ook de verhoogde kosten voor het gebruik van het spoor kunnen worden doorberekend.

Volgens NS is een verhoging ook nodig om te kunnen investeren in stations of in nieuwe treinen.

NS benadrukt dat de prijsstijging lager is dan de verwachte inflatie van 1,4%. Eerder dit jaar kreeg het spoorbedrijf kritiek in een onderzoek van Treinreiziger.nl en het AD, omdat het de prijzen meer had laten stijgen dan de inflatie. Uit een analyse bleek dat treinreizigers gemiddeld een kwart meer betaalden dan 9 jaar geleden. In dezelfde periode was de inflatie 15%.