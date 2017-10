Singapore slibt dicht en dat merkt Margreet in de portemonnee

Ze heeft er bijna dagelijks mee te maken: het drukke verkeer in Singapore. "Je mag hier maximaal 90 kilometer per uur rijden, dus hard gaat het nooit", zegt de Nederlandse Margreet Compagner. Ze woont met haar vriend en dochtertje in de stadstaat en werkt er als consultant.

Op alle manieren probeert de Singaporese overheid mensen uit de auto en in het openbaar vervoer te krijgen. De jongste maatregel in strijd met het aantal motorvoertuigen is een rigoureuze. Vanaf februari mogen er geen personenauto's of motorfietsen meer bijkomen. "Je krijgt vanaf februari alleen nog een nieuw kenteken als je een oud kenteken inlevert", zegt correspondent Michel Maas. "Er komen nu dus geen nieuwe auto's bij, ik denk daarom dat deze maatregel gaat werken. Het wordt in ieder geval niet drukker dan het nu is", zegt Compagner.

Nu al is het enorm duur om zo'n kenteken (een Certificate of Entitlement) te kopen, vertelt Compagner. "Het kost tussen de 40.000 en 50.000 dollar om een COE te kopen." Ook het autorijden zelf is erg duur. Als ze met de auto naar haar werk rijdt is ze tussen de 30 en 60 dollar kwijt, afhankelijk van het moment op de dag. Dat geld gaat naar rekeningrijden en hoge parkeertarieven.