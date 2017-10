Novak Djokovic maakt eind december zijn rentree in Abu Dhabi op een invitatietoernooi. De Serviër, voormalig nummer één van de wereld, stond sinds juli aan de kant. Op Wimbledon staakte hij in de kwartfinales de strijd door een elleboogblessure en sindsdien kwam hij niet meer in actie.

Djokovic is inmiddels afgezakt naar plaats zeven op de wereldranglijst.

Ook rentree Wawrinka

Ook voor Stan Wawrinka is het invitatietoernooi in Abu Dhabi, dat van 28 tot en met 30 december op de kalender staat, zijn eerste sinds lange tijd. De Zwitser, inmiddels negende op de wereldranglijst, had afgelopen zomer last van een onwillige knie en liet zich in augustus daaraan opereren. Hij verwachtte zelf pas in 2018 terug te keren op de baan, maar doet dat dus iets eerder.