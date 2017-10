Omroepen zetten zich in om vooroordelen tegen te gaan

De NPO, RTL en Vice Benelux zetten zich in om vooroordelen over vrouwen en mannen, leeftijd, etniciteit en sociaaleconomische status te bestrijden. Daarbij wordt samengewerkt met Women Inc., een organisatie die zich inzet voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen.

Het project duurt twee jaar. De omroepen beloven dat ze in die periode zowel in programma's als in het personeelsbeleid alert zullen zijn op vooroordelen.

Beeld

Uitgangspunt daarbij is een rapport van Women Inc. dat eerder dit jaar verscheen. Dat stelt dat zowel traditionele als nieuwe media een beperkt beeld geven van de samenleving.

In dat beeld zijn onder meer vrouwen en etnische minderheden niet evenredig vertegenwoordigd. Ook worden ze vaak in een stereotype rol opgevoerd, aldus het rapport.

Makers

Het zijn de mediamakers die deze stereotypen veroorzaken, zei Jannet Vaessen van Women Inc. op NPO Radio 1. "Dat is helemaal niet erg, maar het is wel iets wat we willen veranderen omdat de stereotypen die nu maar steeds rondgaan een beetje achterhaald raken."

Als voorbeeld noemde ze dat slechts 12 procent van de deskundigen die in radio- en tv-programma's opdraven vrouw is. "Dat zijn aantallen die toch niet meer passen bij 2017."

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt 150.000 euro beschikbaar voor het project .