Nieuwe Merwedebrug valt duurder uit

De bouw van de nieuwe Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem wordt miljoenen euro's duurder dan begroot. Ook zullen de werkzaamheden langer duren. Dat schrijft demissionair minister Schultz aan de Tweede Kamer.

In de eerste plannen was het de bedoeling om de pijlers van de brug, net als bij de huidige brug, in de vaargeul te plaatsen. Maar vanwege internationale regels moet de vaargeul minimaal 240 meter breed zijn en mogen de pijlers niet in de vaargeul staan. Daarom heeft Schultz besloten de plannen te wijzigen en de overspanning van de brug groter te maken. De extra kosten hiervoor raamt zij op 56 miljoen euro.

Haarscheurtjes

Vorig jaar mochten er wekenlang geen vrachtauto's over de Merwedebrug vanwege haarscheurtjes in de draagbalken. Schultz besloot daarop dat drie bruggen (de Hagesteinsebrug, de Merwedebrug en de Keizersveerbrug) op de A27 vervangen moesten worden. Dat is op termijn goedkoper dan reparatie oordeelde zij, ook hebben automobilisten minder last van de werkzaamheden.

Schultz heeft de Kamer laten weten dat over vijf jaar gestart wordt met de operatie. Uiterlijk 2030 moeten de drie nieuwe bruggen open zijn.