Marokko pakt zes terreurverdachten op

Marokko heeft zes personen opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een aanslag. Volgens de autoriteiten hadden ze banden met de terreurgroep Islamitische Staat.

Een van de arrestanten is naar verluidt een specialist in het maken van explosieven. Wat ze precies van plan waren en waar is niet bekendgemaakt.

De verdachten zouden bij een groep hebben gehoord die onlangs werd ontmanteld en die actief was in acht Marokkaanse plaatsen.

Marokko heeft sinds de terreurdreiging van Islamitische Staat de laatste jaren is toegenomen tientallen jihadistische terreurcellen opgerold. Eerder deze maand werden elf andere mensen opgepakt.