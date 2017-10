Carnavalsvereniging bouwt wagen alsnog af na vondst megadrugslab

Carnavalsvereniging De Lolmakers mag haar wagen alsnog afbouwen. De bouwers moesten in februari vlak voor carnaval stoppen na de vondst van een groot drugslab. De groep uit Leende mocht van de politie het bouwterrein niet meer op.

Op de donderdag voor carnaval moesten ze plotseling weg uit de hal waar ze hun wagen aan het bouwen waren, omdat in een naastgelegen loods was een enorm drugslab was ontdekt. In het lab werden xtc en amfetamine geproduceerd. Volgens de politie kon met de chemicaliƫn zo'n 5000 kilo aan harddrugs worden gemaakt.

Verschrikkelijk

"Het leverde zoveel vertraging op, dat we de wagen nooit meer op tijd af konden krijgen", vertelt bestuurslid Bas Bunthof aan Omroep Brabant. "Voor het eerst in twintig jaar had de vereniging geen wagen. Dat was echt verschrikkelijk."

Daarna hebben ze de wagen gelaten zoals hij was, maar "we wilden het niet zo laten eindigen". Vanaf november bouwt de groep daarom op een andere locatie verder aan de wagen van toen. "We gaan hem wel flink aanpassen. Dat doen we om de mensen toch nog te verrassen", zegt Bunthof. De wagen wordt straks ingezet bij de optochten van Blaosdonk, Muuzegat en Bokkenriek (Leende, Maarheeze en Budel).

Bunthof kijkt uit naar het bouwen. "Dat is zo gezellig. Je bent lekker creatief bezig. We gaan er met zijn allen voor. En achteraf drinken we altijd een pilsje."