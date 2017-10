Verschoor en Veenendaal niet naar Hockey World League

Bondscoach Alyson Annan heeft de selectie bekendgemaakt voor het Hockey World League-finaletoernooi, van 17 tot en met 24 november in Auckland (Nieuw-Zeeland).

Maria Verschoor en keepster Anne Veenendaal maken geen deel uit van de selectie. Veenendaal heeft een knieblessure en sluit in januari pas weer aan bij Oranje. Volgens Annan verkeert Verschoor niet in de juiste vorm voor dit toernooi. Eva de Goede keert weer terug in de selectie.

Oranje won in 2013 de eerste editie en eindigde in 2015 in de tweede editie op de vierde plaats.