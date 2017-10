WADA onderzoekt Chinees 'dopingtijdperk' na uitspraken klokkenluidster

Wereldantidopingagentschap WADA gaat onderzoeken of er in China in de jaren 80 en 90 sprake is geweest van systematisch dopinggebruik.

Aanleiding is het verhaal van de Chinese klokkenluidster Xue Yinxian, die afgelopen weekend haar verhaal deed in het Duitse ARD-programma Sportschau.

De 79-jarige Xue Yinxian verklaart dat ze van dichtbij heeft meegemaakt dat Chinese atleten op grote schaal verboden middelen gebruikten. "De medailles druipen van de doping: goud, zilver én brons. Alle internationale medailles moeten worden afgenomen."

Op de vlucht

De klokkenluidster begeleidde sinds de jaren 70 Chinese topsporters en teams, onder wie drievoudig olympisch turnkampioen Li Ning. Voor de Spelen van 1988 verloor Xue Yinxian haar baan bij de turnbond, omdat ze weigerde een atleet doping toe te dienen. Nu is de klokkenluidster haar land ontvlucht, uit angst voor represailles na haar bekentenissen.

Volgens de voormalig arts was dopinggebruik in de jaren 80 en 90 wijdverspreid in het communistische China. Dat was ook de periode dat China zich ontwikkelde tot internationale grootmacht op sportgebied.

10.000 atleten

"Ik denk dat er meer dan 10.000 atleten zijn die in deze periode doping hebben gebruikt. Sommigen waren niet ouder dan 11 jaar. Iedereen die tegen doping was werd als een gevaar voor het land gezien. En iedereen die als gevaar voor China werd gezien, zit nu in de gevangenis..."

In een reactie schrijft het WADA dat het gaat onderzoeken of er in de genoemde periode een dopingsysteem heeft bestaan in China. Het antidopingagentschap zet een onderzoeksteam in om informatie te verzamelen.