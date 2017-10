Ajax: Nouri verplaatst naar gewone verpleegafdeling

Abdelhak Nouri is verplaatst van de medium care naar een gewone verpleegafdeling. Dat heeft Ajax maandagmiddag bekendgemaakt.

De middenvelder van Ajax ligt sinds 14 juli in het ziekenhuis in Amsterdam, nadat hij op 8 juli tijdens de oefenwedstrijd van Ajax tegen Werder Bremen langdurig gereanimeerd moest worden als gevolg van hartritmestoornissen. Nouri heeft ernstige en blijvende hersenschade.

Er is verder weinig nieuws te melden ten opzichte van de laatste update op 25 juli jongstleden. Zijn situatie wordt nu omschreven als stabiel, met zelfstandige hartslag en ademhaling.

In de weken na het nieuws rondom Nouri volgden er in heel Europa steunbetuigingen. "De familie is erg vereerd met die steun en hoopt dat mensen doorgaan met de smeekgebeden voor Abdelhak", is te lezen op de website van Ajax.