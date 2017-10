Sloop van uitgebrand Holland Casino Groningen van start

In Groningen is begonnen met de sloop van het pand van Holland Casino. Het casino in het centrum van de stad werd eind augustus verwoest door een grote brand.

De komende maanden wordt er zes dagen per week gesloopt. "Er wordt gestart met het verwijderen van de constructie aan de voor- en bovenkant van het pand", zei een woordvoerder van het casino tegen RTV Noord.

Daarna gaat de rechterzijde van het pand tegen de vlakte. Als dat klaar is, wordt een vervolgplan opgesteld voor de rest van het gebouw. Niet alles gaat plat. De parkeergarage blijft waarschijnlijk staan. De garage is eigendom van de gemeente Groningen.