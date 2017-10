Mbappé uitgeroepen tot grootste voetbaltalent van Europa

Kylian Mbappé is uitgeroepen tot het grootste voetbaltalent van Europa. De 18-jarige Franse aanvaller bleef in de verkiezing Ousmane Dembélé (FC Barcelona) en Gabriel Jésus (Manchester City) voor.

De Golden Boy-award wordt ieder jaar uitgereikt door de Italiaanse sportkrant Tuttosport. Dertig voetbaljournalisten uit heel Europa mochten hun stem uitbrengen.

Miljoenentransfer

Mbappé maakte vorig seizoen indruk bij AS Monaco, waarmee hij kampioen van Frankrijk werd. Hij verdiende een veelbesproken transfer van 180 miljoen euro naar Paris Saint-Germain. Hij wordt eerst voor een seizoen gehuurd, waarna hij volgend jaar de definitieve overstap maakt.

Ajacied Rafael van der Vaart was in 2003 de eerste speler die de prijs in ontvangst mocht nemen. Vorig jaar was de Portugees Renato Sanches (Bayern München) de gelukkige. Andere grote namen in de lijst zijn onder anderen Wayne Rooney (2004), Lionel Messi (2005), Sergio Agüero (2007) en Paul Pogba (2013).