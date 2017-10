Niemand pakt verbannen zwemmer Verlinden zijn ambities af

In zijn lange carrière kreeg zwemmer Joeri Verlinden vaak met tegenslag te maken: blessures, hartproblemen, conflicten met coaches. Nu moet hij een nieuwe klap zien te verwerken.

Hoofdcoach Marcel Wouda heeft de vlinderslagspecialist uit zijn trainingsgroep gezet, waardoor Verlinden geen gebruik meer mag maken van de faciliteiten van het nationaal trainingscentrum in Eindhoven. Volgens Wouda voldoet de zwemmer niet aan de prestatiecriteria. Meer wil de coach niet kwijt over de breuk met zijn pupil, die in 2012 zesde werd in de olympische finale van de 100 meter vlinderslag.

Bij zwemvereniging PSV tracht de 29-jarige Verlinden nu met trainer Geert Janssen zijn carrière voort te zetten.

Hoe voel jij je onder de beslissing van Wouda en de zwembond?

"Er liggen redenen aan ten grondslag die ik nog steeds niet begrijp. Het is spijtig dat de situatie is zoals hij is. Misschien moeten we in de toekomst nog een keer om tafel om te kijken wat nou precies de reden is. Het enige dat ik weet is dat de keuze die is gemaakt, onomkeerbaar is. Jesse Puts koos er een aantal jaren geleden zelf voor om een eigen plan te maken. Maar dit werd mij opgelegd en dus kom je ineens voor hele nieuwe uitdagingen te staan."

Met welke problemen word jij door deze maatregel geconfronteerd?

"Het aantal beschikbare uren in het badwater is minder. Ik heb niet elke dag de beschikking over een fysio. De trainingstijden waarop we normaal trainen zijn niet voor niets topsportvriendelijke tijden. De afgelopen zes weken heb ik tussen de baantjeszwemmers getraind."